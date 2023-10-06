DNA testinde ikizlerin babalarının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede kavga etti!
Esra Erol'da geçtiğimiz gün gerçekleşen olay tüm Türkiye'yi hayrete düşürdü. Özellikle tıp camiasının da şaşkınlıkla takip ettiği olay hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı. İkiz bebekler için yapılan DNA testinde bebeklerin babalarının farklı olduğu ortaya çıkmasının ardından Betül ve Veysel boşandı. Adliyede ise kavga çıktı.
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Esra Erol'da geçtiğimiz gün işlenen olay tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. İkiz bebeklere yapılan DNA testi sonucu açıklandığında stüdyodakiler ve ekran başındakiler adeta şoke oldu. Sonuçlara göre ikiz bebeklerin babalarının ayrı olduğu ortaya çıktı.
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Betül Yorulmaz isimli kadın, 13 yıllık eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığı şikayetiyle Esra Erol'da programına katıldı. Vesyel Yurulmaz, eşini aldattığını ve Özge isimli sevgilisinden ikiz bebekleri olduğunu itiraf etti.
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Betül Yorulmaz kendisinden boşanmak isteyen Veysel Yurulmaz'a herkesi şaşırtan bir şart koştu. Betül Yorulmaz boşanmanın gerçekleşmesi için eşinin sevgilisinin doğan bebekler için DNA testi yaptırmasını istedi.
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Veysel bu şartı kabul ederken, Özge bir süre dirense de Betül'ün koştuğu DNA şartını kabul edip Veysel Yurulmaz'dan olduğuna iddia ettiği bebeklerinden DNA testi için örnek alınmasına izin verdi. DNA testi sonuçları ise kimsenin beklemediği bir şekilde çıktı. Sonuca göre ikizlerin babalarının farklı olduğu öğrenildi.
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Betül ve Veysel Yurulmaz çifti, DNA testinin yapılmasının ardından Adliye'ye giderek resmi olarak boşandı. Boşanma sırasında adliyede olan Veysel'in sevgilisi Özge ve Betül arasında adliyeye girmeden önce büyük bir tartışma çıktı. Güvenlik güçleri ise ikiliyi ayırmaya çalıştı. Betül ise Özge'ye, "Yuva yıkanın sonu böyle olur" diye bağırdı
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Sevgilisi Özge'nin kendisini aldattığını öğrenen Veysel, Adliye çıkışında "Nereye gideceğimi bilmiyorum" diye konuştu.
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