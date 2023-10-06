DNA testinde ikizlerin babalarının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede kavga etti!

Betül ve Veysel Yurulmaz çifti, DNA testinin yapılmasının ardından Adliye'ye giderek resmi olarak boşandı. Boşanma sırasında adliyede olan Veysel'in sevgilisi Özge ve Betül arasında adliyeye girmeden önce büyük bir tartışma çıktı. Güvenlik güçleri ise ikiliyi ayırmaya çalıştı. Betül ise Özge'ye, "Yuva yıkanın sonu böyle olur" diye bağırdı