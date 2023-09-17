DKTT'nin Efes konseri

Dolu Kadehi Ters Tut adlı grup, Kerki Solfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Orhan Şallıel Orkestrası ile birlikte Efes Antik Tiyatro’da sahne aldı.

SENFONİ ORKESTRASI İLE KONSER

Efes Antik Tiyatro’nun büyüleyici ve muhteşem atmosferinde binlerce hayranıyla buluşan Dolu Kadehi Ters Tut, yaşadıkları mutluluğu gizlemezken ilk kez Senfoni Orkestrası ile konser verdiler. 'Yarısı Yok' , 'Gitme', 'Madem' ve 'Olabilirdik' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen DKTT, oluşturdukları harika ambiyans için de müzikseverlere teşekkür etti.