AA

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek final maçında Sırp tenisçi Djokovic, Merkez Kort'ta dünya klasmanında 48. sırada yer alan Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.

Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 4 kez servis kırdığı mücadeleyi 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer çeyrek final maçında ise 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 25 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşı karşıya geldi.

Shapovalov, rakibini 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yendi ve kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Kanadalı tenisçi, yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile eşleşti.