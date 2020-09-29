Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın üçüncü gün akşam seansı maçları tamamlandı.
Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, dünya 80 numarası Etiyopya kökenli İsveçli tenisçi Mikael Ymer'i 6-0, 6-2 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup etti.
Kariyerinde 17 grand slam şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Djokovic, ikinci turda Litvanyalı Ricardas Berankis ile karşılaşacak.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise zorlandığı maçta dünya 109 numarası İspanyol Jaume Munar'ı 4-6, 2-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek ikinci turda Uruguaylı Pablo Cuevas'ın rakibi oldu.
NADAL VE SERENA WILLIAMS YARIN KORTA ÇIKACAK
İkinci tur maçlarıyla devam edecek Fransa Açık'ta yarın, tek erkeklerde son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 211'incisi ABD'li Mackenzie McDonald ile mücadele edecek.
Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dünya 310 numarası ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak.
Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'nın rakibi, 22 yaşındaki Meksikalı tenisçi Renata Zarazua olacak.
Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan kadınların 6 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Serena Williams ise dünya 157'ncisi Bulgar Tsvetana Pironkova'nın karşısına çıkacak.
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