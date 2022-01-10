Djokovic davayı kazandı ancak son karar Göç Bakanlığı'nda

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Federal yargıcın Djokovic'in lehine verdiği karara rağmen, Avustralya hükümetinin avukatı, Göçmenlik Bakanı'nın Djokovic'in vizesini yeniden iptal etmek için kişisel bir yetkiye sahip olduğu ve bu yetkiyi kullanmaya hala karar verebileceği konusunda uyardı.

Avustralya göç yasaları, bakanlara bu tür yetkiler tanıyor.

Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin önünde iki seçenek bulunuyor: Djokovic lehine verilen kararı kabul etmek ve 21. grand slam tekler rekoru için oynamasına engel olmamak, ya da Avustralya'dan sınır dışı etmek. Göçmenlik Bakanlığı bu kararı alırsa Djokovic 3 yıl boyunca Avustralya'ya giremeyecek.

Djokovic'in yakın zamanda Kovid-19'a yakalandığı için muafiyet elde etmesi Avustralya hükümeti tarafından hala kabul görmüyor. Hükümet, tenis yıldızının halk sağlığı için risk oluşturduğunu çünkü, iki doz Kovid aşısı olmayan yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığını, bunun tek istisnasının Kovid-19 hastalığı geçirip iyileşen ve aşıdan tıbbi muafiyet verilen kişiler olduğunu belirtti.

Tenis yıldızının kardeşi Djordje Djokovic, Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Prva televizyon kanalına şunları söyledi: "Bu kesinlikle siyaset, tüm bunlar siyasetti."

İspanyol tenis yıldızı Rafael Nadal, tartışmayı "sirk" olarak nitelendirdi ve rakibinin Melbourne'de oynamasına izin veren kararı desteklediğini söyledi.

Nadal, Pazartesi günü İspanya'nın Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, "Djokovic ile bazı konularda hemfikir olup olmamamın ötesinde, Avustralya Açık'ta yer almaya hakkı olduğunu söylememe şüphe yok" dedi.

Pazartesi günkü duruşmada Djokovic'in avukatları, müvekkillerinin geçen ay koronavirüs ile enfekte olduğuna dair kanıtları olduğu için aşı kanıtına ihtiyaç duymadığını savundu. Avustralya tıp yetkilileri, altı ay içinde Kovid-19 ile enfekte olan kişilerin aşı kuralından geçici olarak muaf tutulabileceğine karar verdi. Ancak İçişleri Bakanlığı, aşı muafiyetinin yalnızca ciddi bir Kovid-19 krizinden iyileşen yolculara verilebileceğini söyledi.

Hakim Anthony Kelley, kararını açıklarken vize iptaliyle gelecek 3 yıllık Avustralya'ya giriş yasağının Novak Djokovic'in repütasyonunu ve ekonomik durumunu ciddi şekilde etkileyeceğine vurgu yaptı.

DJOKOVIC'TEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Djokovic, “Yargıcın vize iptalimi bozma kararı için memnun ve minnettarım. Tüm olanlara rağmen kalıp Avustralya Açık’ta mücadele etmek istiyorum. Buna odaklanmaya devam ediyorum. Harika hayranların önünde sahip olduğumuz en önemli etkinliklerden birinde oynamak için buraya geldim” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında merakla takip edilen davanın sonuçlanmasının ardından turnuvada boy göstermeye hak kazanan 34 yaşındaki yıldız, geçen yıl turnuvada zafer kazanmıştı. Toplam 9 kez Avustralya’da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da favoriler arasında gösteriliyor. Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası için Kovid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle havalimanında 8 saat bekletildikten sonra Avustralya’ya alınmamıştı.