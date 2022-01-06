Djokovic, Avustralya'ya alınmadı! Vize krizinde neler yaşandı?

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Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs ile mücadelede sert tedbirler alan Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi.

Djokovic'in, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği açıklandı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR OTELDE KALACAK

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Djokovic'in, vizesini iptal eden Avustralya Sınır Güvenliğinin (ABF) kararına yaptığı itiraz, federal mahkeme tarafından görüşülecek.

Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı 10 Ocak Pazartesi gününe kadar karara bağlanacak. Kariyerinde 9 Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Djokovic, ülkeden ayrılmayı istemediği takdirde kararın sonucunu pazartesi gününe kadar Melbourne'de karantinaya alındığı otelde bekleyecek.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI MORRISON: KİMSE KURALLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Hiç kimse kuralların üzerinde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Kovid-19'dan dünyadaki en düşük ölüm oranlarından birine sahip olan Avustralya için kritik öneme sahip, teyakkuzda olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Morrison, dün yaptığı açıklamada, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını 1 Kasım 2021'de yeniden açtı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya'ya alınmayan dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'e destek verdi.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Djokovic ile iletişim kurdum. Tüm Sırbistan'ın kendisiyle olduğunu ve hükümet olarak tüm adımları attığımızı söyledim. Sırbistan, Novak Djokovic ve adalet için gereken her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sırp basınına yansıyan haberlerde de Vucic'in Avustralya'nın Belgrad büyükelçisini makamına çağırdığı ve Djokovic'in rekabet edebilmesi için derhal serbest bırakılmasını istediği kaydedildi.

NADAL'DAN AÇIKLAMA

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic'in "istemesi halinde" sorunsuz bir şekilde Avustralya Açık'ta mücadele edebileceğini söyledi.

Dünya klasmanında 6. sırada yer alan Nadal, ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için Avustralya vizesi iptal edilen ve mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen dünya 1 numarası Djokovic'in durumunu değerlendirdi.

Djokovic için üzüldüğünü belirten Nadal, "Bence isteseydi Avustralya Açık'ta sorunsuz bir şekilde oynardı. Herkes kendi kararını vermekte özgür ama bunun da bazı sonuçları var. Elbette yaşananlardan hoşlanmıyorum. Ancak Djokovic aylar öncesinden katılım koşullarını biliyordu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını açıklamıştı. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından yapılan açıklamada, Djokovic'in "Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığı" ve bu nedenle vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

Avustralya Açık Turnuvası, 17-30 Ocak'ta Melbourne kentinde düzenlenecek.