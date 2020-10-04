Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jorge Djaniny Semedo, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.