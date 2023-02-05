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Bordo mavililer, 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için Al Sharjah ile anlaştı. Kira süresi boyunca Djaniny'nin maaşı Al Sharjah tarafından ödenecek.

Sözleşmesini sezon başında 2025'e kadar uzatan tecrübeli oyuncu, bu sezon bir türlü beklenen performansı ortaya koyamamıştı.

Djaniny'nin ayrılık kararı almasında son maçlarda taraftarın kendisine tepki göstermesinin de etkili olduğu öğrenildi. 2 buçuk sezondur Trabzonspor forması giyen deneyimli futbolcu, bordo mavili formayla 94 maça çıktı.

Djaniny bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 9 da gol pası verdi.

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