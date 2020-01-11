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Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Alanyaspor’da Angolalı futbolcu Djalma Campos açıklamalarda bulundu. İlk yarının kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Campos, “İyi puanlar topladık. Takım kendini rahat bir pozisyonda bitirdi ilk yarıda. İyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Alanyaspor için Süper Lig tarihinde ilk defa bu kadar puan toplamış durumdayız. Yaşanılan puan kayıpları oldu. Ben bu puan kayıplarını performans düşüşü değil de ligin mücadeleci olduğu ile ilgili düşünüyorum. İlk puan kayıplarımız büyük takımlara karşıydı. Bu ligin ne kadar yüksek mücadeleye sahip olduğunu gösterir aslında. Ligin ikinci yarısında bizim gibi yeni takımlar ligde kalmayı düşünür. Bizde onlardan biriyiz. Ne kadar rahat olsak da ligin ikinci yarısında ne olacak bilemeyiz. Ligi domine edecek 4-5 takım var. Fakat bizde mümkün mertebe alabildiğimiz kadar puanları alıp ligi üst sırada bitirmek istiyoruz” dedi.
“EROL HOCA ÇOK TUTKULU”
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut hakkında konuşan Campos, “Erol hoca tutkulu bir hoca. Takıma kattıkları şüphesiz. Bunu numaralarla görebiliriz. Çok gol attık, az gol yedik. İyi bir konumdayız, iyi bir puan topladık. Hocanın iyi bir stili var. Gözle görülür katkıları var hem bizim hem kamuoyu tarafından” ifadelerini kullandı.
“NE KADAR SÜRE ALIRSAM O KADAR İYİ PERFORMANS GÖSTERİRİM”
Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı futbol ile ilgili görüş belirten Angolalı futbolcu, “Ligin ilk yarısında çok süre alamadım. Alışık olduğum kadar alamadım. Ligin ikinci yarısında daha çok süre almayı bekliyorum. Ne kadar süre alırsam o kadar iyi performans gösteririm. Ligin ilk yarısında takım iyiydi. Hoca belki de o yüzden değişiklik yapmayı düşünmedi” diye belirtti.
“GELEN BİR TEKLİF YOK”
Transfer durumları ile ilgili konuşan 32 yaşındaki futbolcu, “Transfer döneminde her oyuncunun gidebileceği bir opsiyon vardır. Ama elle tutulur bir teklif olması gerekiyor. Kulüpler anlaşırsa oyuncu gitmek isterse bu tarz şeyler olur. Şu zamana kadar benle gelen somut bir şey yok” şeklinde konuştu.
“GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL ÇOK GÜZELDİ”
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a attığı uzaktan gol ile ilgili soruyu cevaplayan Djalma Campos, “Güzel bir goldü dediğiniz gibi. Kariyerimde böyle güzel goller var. Kariyerimde büyük takımlara atılmış önemli gollerden biri. Umarım önümüzdeki süreçte böyle goller atabilirim” dedi.
“YABANCI FUTBOLCU OLDUKÇA KALİTE O KADAR FAZLA OLUR”
Türk futbolunda uygulanacak olan yabancı kuralı hakkında konuşan Campos, “Yabancı sayısının düşmesi belki daha fazla Türk oyuncu oynama fırsatı getirecek ama o oynayan oyuncuların ne kadar kaliteli futbolcu olacağına odaklanmak lazım. Biz Türkiye’de olan yabancılar olarak sayısının düşmesini istemeyiz ama modern futbola baktığımız zamanda yabancı futbolcu olursa kalitenin o kadar fazla olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
“SALİH İYİ PERFORMANS GÖSTERECEKTİR”
Takım arkadaşı Salih Uçan’ın performansı hakkında bilgi veren Djalma Campos, “Salih vakit geçirdiği takımlarda çok iyi bir performans sergilediği düşünülmese de iyi bir oyuncu. Yaşı genç olmasına rağmen yeterli tecrübeye sahip. İyi bir futbolcu. Çok iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE'YE ŞANS DİLİYORUM”
Türkiye A Milli Futbol Takımı’na EURO 2020’de şans dileyen Campos, “2020’de başarılar diliyorum Türk Milli Takımı’na. Sonuçta ben bu ülkede futbol oynuyorum. Elbette destek vermek isterim. Büyük şans diliyorum. Kazanmasını isterim. Efecan takım arkadaşım. İrfan Can'ı çok iyi tanıyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Milli takımda ne kadar çok bizim takımdan oyuncu olursa mutlu olurum” dedi.
Kendilerinin şampiyonluk durumu sorusuna cevap veren 32 yaşındaki futbolcu, “Alanyaspor diyebilirim, bizimde hala şansımız var” diye konuştu.
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