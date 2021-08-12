Yerli ve yabancı şarkılara yaptığı aranjeler ile tanınan ve Marmaris’te yaşayan hem aranjör hem de prodüktör olan Özel Çöllüoğlu 34 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Edinilen bilgiye göre; şeker hastası olan ve covid aşılarını yaptırmayan DJ, nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan covid test sonucu pozitif çıkan Çöllüoğlu, koronavirüse bağlı akciğer yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöllüoğlu'nun cenazesi akrabalarının yaşadığı Muğla’nın Yatağan ilçesine gönderildi.