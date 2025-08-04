DJ Mert Aydın evleniyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, Mısır’ın Sharm El Sheikh kentinde sahne saldı. DJ Mert Aydın, Lopez'den önce aynı sahnede performans sergiledi.

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Mert Aydın, performans sergilediği sırada bir anda şarkı çalmayı bırakıp, sahneyi terk ediyormuş gibi yaparak, herkesi şaşırttı. Ancak Mert Aydın'ın sevgilisi Fatma Savk’a büyük bir sürpriz yaptığı ortaya çıktı.