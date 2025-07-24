DJ Erdem Kınay: Simge’yle olumsuzluk Merve’yi ortaya çıkardı

Geçen hafta "Simge’yi (Sağın) ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti" açıklamasıyla gündeme gelen Erdem Kınay, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuyla yeni bir açıklama daha yaptı.

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Simge

Erdem Kınay; "12 sene öncesi. Simge gençti. Serdar Ortaç’ın vokalistiydi. 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti. 'Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diye heyecanlıydı. Güzel bir albüm yaptık ama istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kusurlu davranışlarını anlattı, mahcubiyetini belirtti. Konuyu kapattık" dedi.

Merve Özbey - Erdem Kınay

"HER ŞERDE HAYIR VAR"

Erdem Kınay, "Pişmanlık var mı?" sorusu üzerine de şöyle konuştu: Her şerde bir hayır vardır. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın, Simge Sağın olmayacaktı. Ben mesela o kızgınlıkla ‘Sanatçı kaprisiyle uğraşmayacağım’ diyerek kendi albümümü yaptım. Bana başka bir yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim, Merve Özbey’i patlattım. Simge’yle olumsuzluk, Merve Özbey’i ortaya çıkardı.