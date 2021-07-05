Son olarak Masumlar Apartmanı ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, DJ Artz olarak bilinen prodüktör Efe Çelik ile sevgili olduklarını açıkladı. İşte Efe Çelik ile ilgili bilgiler...

DJ ARTZ KİMDİR?

DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik 2 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Uzun bir süredir müzik prodüksiyonu yapan Efe Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor.

Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulunmuştur.