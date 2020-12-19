Dizlerde kireçlenme kadınlarda daha sık görülüyor

Caferi, dizlerdeki kireçlenmeye ilişkin yaptığı açıklamada, dizde artroz veya halk dilinde kireçlenmenin diz ekleminin kemik yüzeylerini örten kıkırdağın aşınması incelmesi ve ileri safhalarda kaybı ile birlikte ortaya çıkan hastalık olduğunu belirtti.
Kadın hastalarda erkeklere göre daha sık görülüp daha erken yaşlarda başladığını ve yaşın artması ile özellikle 50’li yaşlarda giderek daha fazla görüldüğünü ifade eden Caferi, şunları kaydetti:
"Hastalık genellikle kıkırdakta başlayarak kıkırdağın hasarı ile kemik yüzeylerde deformasyon ve ileri safhalarda bacakta şekil bozukluğu ile devam eder. Diz artrozu birincil (primer) veya ikincil (sekonder) olarak gelişir. Daha sık görülen birincil dediğimiz artroz altta yatan bir hastalık olmaksızın herkeste görülebilen ve genellikle yaşın artması ile birlikte ortaya çıkan durumdur. Birincil artrozun daha erken yaşlarda ve daha hızlı seyretmesinin nedenleri arasında kilo fazlalığı beslenme bozukluğu kötü yaşam ve çalışma koşulları dizin aşırı yüklenmeye maruz kalması gösterilebilir. Bazı ailelerde birincil kireçlenmeyi daha fazla gördüğümüzden kalıtımında oluşumdaki rolünü kanıtlamaktadır. İkincil artroz ise bir hastalık veya geçirilmiş bir kaza sonucu ortaya çıkmaktadır. İkincil artrozun nedenleri arasında diz eklemini etkileyen kazalar romatizma hastalıkları ve gut gibi diğer eklemleri de etkileyen bazı hastalıklar olduğu gibi bazı doğumsal diz çevresi hastalıklarda sayılabilir.’’
- Ameliyat dışı yöntemlerle de tedavi edilebiliyor
Op. Dr. Caferi, kireçlenmenin belirtileri arasında ağrı, zaman zaman diz ekleminin şişmesi, eklemde sürtünme duygusu, eklemden gelen takılma sesleri ve ileri dönemde oluşan şekil bozukluğu olduğunu aktararak, "Diz artrozu ameliyat ve ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Ameliyat dışı yöntemler ilaç tedavisi, fizik tedavi ve diz içerisine yapılan enjeksiyonlar (kıkırdağı koruyucu hazır satılan iğneler PRP ve kök hücre tedavisi) olarak sıralanır. Ameliyat ile olan tedavi yöntemleri ise kapalı olarak yapılan diz içi temizleme ameliyatı veya daha ileri dönemlerde ise diz eklemini kısmen veya tamamen değiştirilen protez ameliyatlarıdır. Diz artrozu günümüzde eldeki modern ilaçlar ve araçlarla önemli ölçüde tedavi edilerek hastaların yaşam kalitesini yükseltmektedir." ifadelerini kullandı.
Diğer hastalıklarda da olduğu gibi erken tanı ve tedavinin ayrıca hastalanmadan alınacak önlemlerin büyük önem arz ettiğine işaret eden Caferi, "Kireçlenmenin en uygun tedavi yöntemi hastanın yaşı hastalığın bulunduğu evre ve sosyal şartların elverişliliği ile bağlantılı olarak hekim tarafından seçilip uygulanmalıdır.’’ değerlendirmesinde bulundu.
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