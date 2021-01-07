Diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Her sene başında gerçekleşen reklam anlaşmaları nedeniyle tüm dizi yapımcıları ortak kararla dizilerin yeni bölümleri için yayına ara veriyor. İşte dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YOK?

Her sene başında bilindiği gibi reklam veren şirketler ile kanallar arasında yapılan anlaşmalar yenileniyor. Bu durum dizi yapımcılarını da etkiliyor ve haliyle bu anlaşma süresinde de yeni bölüm çekilmiyor.

DİZİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Diziler haftaya aynı gününde ve aynı saatinde yayınlanmaya başlayacak.