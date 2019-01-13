13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diziler neden yok? Diziler ne zaman başlayacak? Milyonlarca diziseverlerin merak ettiği konulardan birisi de dizilere yapılan 3 haftalık ara oldu.TV izleyicisi her hafta takip ettiği dizilerin 2 haftadır yayınlanmadığını, onların yerine filmlerin yayınlandığını görünce sorular da çığ gibi büyümeye devam ediyor. Aralık ayının son günlerinde Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.
DİZİLER NEDEN YOK?
Diziler normal şartlarda her sene başında bir haftalık araya girerken 2019 Ocak ayına gelindiğinde durum bu sefer biraz uzamış oldu. Her sene başında bilindiği gibi reklam verem şirketler ile kanallar arasında yapılan anlaşmalar yenilenmekte. Bu durum dizi yapımcılarını da etkilemiş durumda ve haliyle bu anlaşma süresinde de yeni bölüm çekilmiyor. Türkiye'de diziler TRT1 hariç yeni bölümlerini 1 hafta sonra yeni bölümleri ile seyircisi ile buluşmaya hazırlanacak.
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Kanal D, TV8, Show TV, atv, FOX TV dizileri yeni bölümlerini 21 Ocaktan sonraki hafta yayınlamaya başlayacak. TRT1 tüm kanalların aldığı ortak karara dahil olmayıp dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamaya devam edecek.
DİZİSEVERLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI
Her hafta büyük bir heyecanla bekledikleri dizilerin 3 hafta boyunca yayınlanmayacağını öğrenen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından dizilerin bir an önce başlamasını istediklerini dile getirdiler.
İşte o yorumlardan bazıları...
Bu diziler ne zaman başlıcak 3 değil 33 hafta oldu sanki yeter.İzlesekte izlemesekte kanal açık duruodu öle her akşam bitane...Şimdi tv yi açasım yok
Şu diziler artık başlasa iyi olucak
Şu diziler başlasın artıkkk aglicamm
Diziler yokken tv ne güzelmiş
Bu diziler neden yayınlanmıyor
Diziler ara verecek zamanı buldu final haftası dururken neden tatilde neden
Diziler olmayınca kanallar harika. Aynen devam
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