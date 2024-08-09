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        Haberler Bilgi Magazin Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?

        Diziler başlayacağı tarih: Diziler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

        Dizilerin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından coşkuyla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, bu dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihlerde yayınlanacağını merak ediyor. Peki, "Bahar," "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar" dizilerinin yeni bölümleri ne zaman ekranda olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:39
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        • 1

          Diziler ne zaman ekranlara geri dönecek? Yaz aylarının devam edişiyle birçok televizyon dizisi sezon finaline girdi. Diziseverler, Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star ve TRT gibi kanallarda yayınlanan yapımların yeni sezonları için sabırsızlanıyor. Peki, "İnci Taneleri," "Kızılcık Şerbeti," "Yalı Çapkını," "Kuruluş Osman," ve "Kızıl Goncalar," "Bahar" gibi dizilerin yeni bölümleri ne zaman ekranlarda olacak? İşte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri...

        • 2

          DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yılki yaz sezonunda da televizyon dizileri sezon finali yaptı.

        • 3

          Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Dizilerin yeni bölümleri, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayında yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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