17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diziler ertelendi mi? Sorusu diziseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de coronavirüs vaka sayısının artması önlemleri de bir o kadar sıkılaştırdı. Tiyatro, sinema ve müzeler bir süreliğine kapatıldı. Peki, diziler ara verdi mi? Hangi diziler ara verdi? İşte detaylar...
DİZİLER ERTELENDİ Mİ?
Limon Yapım 17 Mart’tan itibaren ‘Savaşçı’ ile ‘Bir Annenin Günahı’ dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.
Karga Seven Yapım da “Hekimoğlu” dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini aktardı.
Beyrutlu Gelin dizisi çekimlerine de 8 gün ara verildi.
Ekranların yeni dizisi olmaya hazırlanan Baraj dizisi de yayın tarihinin 2 hafta ertelendiğini duyurdu.
TİYATRO VE SİNEMALAR KAPATILDI
Türkiye'de koronavirüs salgınından dolayı bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe ve kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durduruldu.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgede, "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.),her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin" geçici bir süreliğine pazartesi günü saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı belirtilmişti.
Ek olarak, Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak erteleneceği ifade edildi. Ayrıca, vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de saat 00.00 itibarıyla durduruldu.
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