Diziler bu akşam yok mu? Nöbet, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları, Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? soruları izleyicilerin araştırdığı soruların başında geliyor. Türkiye bugün 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Gözler seçim sonuçlarında olunca, tüm televizyon kanalları da bugünkü yayın akışlarında da değişikliğe gittiler. İşte diziler bu akşam var mı? sorusunun cevabı ve SHOW TV, Star Tv, TRT 1, Fox Tv yayın akışı

DİZİLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bu akşam Nöbet, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları, Savaşçı dizileri ekranlarda oluyordu. Ancak bugün yapılan yerel seçimler nedeniyle kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti. Tüm kanallar seçim özel programı yayınlayacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 31 MART PAZAR

06.15 Güldür Güldür Show Tekrar

08.15 Hayat Güzeldir Yeni Bölüm

10.00 Pazar Sürprizi Canlı

13.00 Lezzet Akademisi Yeni Bölüm

15.00 Yeni Gelin Tekrar

18.45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20.00 Ece Üner'le Yerel Seçim 2019 Canlı

00.00 İhanetin Bedeli

01.30 Yabancı Sinema

03.00 Gülperi Tekrar

05.15 Pazar Sürprizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 31 MART

06.15 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 1'de Bugün

13:10 Tozkoparan

16:00 Seçim 2019

05:45 Ömür Dediğin

STAR TV YAYIN AKIŞI - 31 MART

07:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR

10:00 ÖZLEM DENİZMEN'LE KADINCA

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

13:30 CEHENNEM MELEKLERİ 2

15:30 SÖZ

17:30 STAR HABER

00:15 KARDEŞ ÇOCUKLARI

03:00 UFAK TEFEK CİNAYETLER

04:30 TÜRK MÜZİĞİ

05:30 İKİ AİLE

FOX TV YAYIN AKIŞI - 31 MART

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Bizim Hikaye

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Yeni Bölüm)

15.30 Yasak Elma

17.30 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Canlı

18.30 FOX Seçim 2019 Canlı

01.00 Bir Aile Hikayesi

02.45 İnadına Aşk

05.15 Kiraz Mevsimi