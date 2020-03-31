Yeşilçam'ın emektarlarından Turhan Kaya, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Turhan Kaya'yla ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınlayan Oyuncular Sendikası, "Değerli dizi ve sinema oyuncusu, meslektaşımız Turhan Kaya'yı kaybettiğimizi öğrendik, çok üzgünüz. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.

30 Kasım 1951'de İstanbul'da doğan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde eğitim gördü. Kaya, Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterlere hayat vermişti.