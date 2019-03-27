'Hibrit'i geldi dizelden vazgeçti

27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz SUV üreticisi Land Rover, lüks ürün gamını oluşturan Range Rover ailesinde sunduğu hibrit motor seçeneğini Türkiye'ye getirdi.
Borusan Otomotiv'in distribütörlüğünü yaptığı markanın Range Rover ve Range Rover Sport modellerinde sunulan hibrit motorlu versiyonlar, bayilerde 1 milyon 177 bin 156 TL'den başlayan fiyatlar ile yerini aldı.
2.8 LİTRE TÜKETİYOR
Her iki otomobilde de yer alan 2.0 lt PHEV hibrit sistem, dört silindirli 2 litre hacmindeki 297 beygirlik benzinli motorla birlikte çalışan 107 beygir gücündeki elektrikli motordan oluşuyor. 404 beygir güç ve 640 Nm tork sağlayan motor, fabrika verilerine göre 100 km'de 2.8 litre yakıt tüketiyor.
Range Rover Sport'ta 2 litrelik 300 beygir güç üreten bir versiyon da yer satışa sunuluyor. Daha önce bayilerde yer alan 2 litre dört silindir ve 3 litre 6 silindir dizel versiyonlar ise hibrit motorun gelmesiyle artık satışa sunulmuyor. Range Rover modelinde ise dizel motor seçeneğinin satışına devam ediliyor.
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