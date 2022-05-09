Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

Su

Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok sorunun aşılmasına katkı sağladığı gibi sağlıklı ve zinde yaşamın da olmazsa olmazı. Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunluğuna, zihinsel fonksiyonların gerilemesine neden olur. Yağ yakımında ve kas yapımında su tüketimi hayati bir göreve sahiptir. Yetişkin bir kişi için günlük su ihtiyacı kg başına 30 ml olmalıdır.