Diyet yapmadan ayda 10 kilo vermenin 7 yolu!
Stresten uzak bir şekilde nasıl kilo vereceğinizi öğrenmek için hazır mısınız? Düşündüğünüzün aksine fazla kilolarınızdan kurtulmanın yolu sadece sıkıcı diyetlerden geçmiyor. Düzenli bir şekilde yapılan bazı ufak değişikliklerle sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün.
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Baktığınız her yerde, dünyanın moda diyetlere, kalori saymaya ve hızlı sonuçlar vaat eden yemek planlarına takıntılı olduğu görülüyor. Ancak dürüst olalım: Çoğumuz derinlerde biliyoruz ki, diyetinizdeki köklü değişiklikler bazen zorlayıcı ve sürdürülemez olabiliyor. Hepimiz bu duyguları hissettik; bir diyet yapma, kendini kısıtlanmış hissetme ve sonra toparlanma döngüsüne kapılmıştık. Peki ya kendinize anlattığınız hikayeyi değiştirirseniz? Ne yediğinize odaklanmak yerine, günlük olarak uygulayabileceğiniz, diyet gerektirmeyen alışkanlıklar ve ince ayarlar üzerinde düşünürseniz ne olur? Diyet yapmadan 10 kilo vermenin en iyi yedi yolunu açıklayan bir uzman önerilerine kulak verin.
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Beslenmenin kilo kaybının kritik bir bileşeni olmadığını öne sürmüyoruz. Ancak sürdürülebilir kilo vermenin yeme alışkanlıklarınızdan daha fazlasını içerdiği de doğrudur. Bu, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza fayda sağlayan farkındalık, hareket ve sağlıklı seçimlerle ilgilidir.
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Garage Gym Reviews'ta sertifikalı kişisel antrenör olan ve diyet yapmadan ayda 10 kilo vermenin yedi dönüştürücü yolunu araştıran CPT TJ Mentus, etkili önerilerde bulunuyor. Katı yemek planlarına ve kalori saymaya elveda deyin! Bu stratejiler, günlük rutininize kusursuz bir şekilde entegre olan yaşam tarzı değişiklikleri ve alışkanlıklar etrafında döner. Ayrıca kilo verme yolculuğunuzu keyifli, yönetilebilir ve en önemlisi etkili kılmak için tasarlandılar.
Bu ay diyet yapmadan 10 kilo vermek için Mentus'un en iyi önerilerini uygulayın!
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GÜNLÜK YÜRÜYÜŞLERE ÇIKIN
Günde sadece 30 dakika tempolu yürüyüş, kalori yakmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca 2011 yılında yapılan bir araştırma, yemeklerden hemen sonra yürümenin sindirime ve kilo kaybına fayda sağladığını ortaya çıkardı.
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Mentus, "30 dakikalık bir yürüyüş, ne kadar hızlı yürüdüğünüze bağlı olarak 100 ila 300 kalori yakabilir. Bunu her gün yapmak, düşük yoğunluklu egzersiz yoluyla haftada fazladan 1.000 ila 2.000 kalorinin yakılmasına yol açabilir ve bu aynı zamanda stres seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olabilir." diyor.
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SIFIR KALORİLİ İÇECEKLER TÜKETİN
Ailenizin size sürekli olarak daha fazla su içmenizi söylediğini hatırlıyor musunuz? Bir şeyin peşinde oldukları ortaya çıktı. Cochrane Kütüphanesi'nde yayınlanan 2019 araştırmasına göre, daha fazla su içmek kalori alımınızı azaltabilir ve yaktığınız kalori miktarını artırabilir. Bu yüzden sıfır kalorili içeceklere odaklanın.
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Mentus, "Sıvılardan alınan kaloriler, tüketilmesi en kolay olanlardır, bu da hızla birikir ve kilo vermeyi daha da zorlaştırır" diye açıklıyor. "Düzenli olarak soda veya katkı maddeleri içeren yüksek kalorili içecekler içiyorsanız, bunları su veya kalorisiz alternatiflerle değiştirmek size günde yüzlerce kalori kazandırabilir."
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ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN
Akşam yemeğinde ara sıra içilen bir kadeh şarap zararsız gibi görünse de bu kaloriler hızla birikebilir. İçki içmek, sağlıksız, kalorisi yoğun yiyeceklere ulaşma olasılığınızı bile artırabilir.
Mentus bize şunları söylüyor: "Düzenli olarak alkol tüketmek, yalnızca ekstra kalori nedeniyle değil, aynı zamanda alkolün sisteminizden atılması için vücudunuza stres uyguladığı için de kilo vermeyi zorlaştırabilir. Yiyecek ve aşırı yemek konusunda sağlıksız seçimler yapmak daha kolay."
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DIŞARIDA YEMEK YEMEKTEN KAÇININ
Dışarıda yemek yemek hoş bir zevk olabilir ama aynı zamanda farkında olmadan fazladan kalori tüketmenin sinsi bir yoludur. Önleyici Tıp ve Hijyen Dergisi'nde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, fast food yemeklerinin abdominal obezite ile ilişkili olduğunu buldu.
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Mentus, "Dışarıda yemek, yemeğinizin içine tam olarak ne girdiğini bilmeyi zorlaştırıyor" diyor. "Yemeklere eklenen çok sayıda yağ ve şeker, yemeği evde yaptığınıza kıyasla kaloriyi çok daha fazla artırır. Dışarıda yemek aynı zamanda size mevcut tüm seçenekleri de gösterir, bu da birinin normalde mezeler arasında olduğundan daha fazla yemek istemesine neden olabilir."
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DAHA FAZLA SU İÇ
Su içmek açlık sancılarını gidermeye yardımcı olur, sindirime yardımcı olur ve hatta metabolizmayı hızlandırabilir.
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Mentus, "Susuz kaldığınızda doymak daha zordur, bu da yenen yiyecek miktarını azaltabilir" diyor. "Vücudun en iyi şekilde çalışması için susuz kalmamak da önemli. Dehidrasyon ruh halini azaltabilir, daha kötü yiyecek seçimlerine ve sağlıklı beslenme konusunda motivasyon eksikliğine yol açabilir."
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BİR GÜNLÜK TUTUN
Ne yediğinizi, nasıl hissettiğinizi ve günlük aktivitelerinizi yazmak oyunun kurallarını değiştirir. Günlük, alışkanlıklarınıza ilişkin bilgiler sunarak kalıpları tespit etmenize ve daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olur. İlginç bir şekilde, 2011 yılında yapılan bir araştırma, kendi kendini izlemenin herhangi bir sağlıklı kilo verme programının çok önemli bir bileşeni olduğunu gözlemledi ve günlük tutma da tam olarak bunu yapıyor.
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Mentus, "İyi bir günlük tutmak (ve onu gözden geçirmek), vücudunuza neyin ne kadar ve ne sıklıkta girdiğinin farkında olmanızı sağlar. Sadece yemeğinizi düşündüğünüzde o kadar da kötü görünmeyebilir, ancak kağıt üzerinde ona bakmak açıkça daha iyi sonuç verecektir. Hataları gösterin ve gelecekteki daha iyi kararları teşvik edin" diyor.
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ABUR CUBURLARI EVİNİZDEN UZAK TUTUN
Gözden uzak, gönülden uzak; bu kadar basit. Abur cuburları evinizden uzak tutmak, baştan çıkarıcı şeyleri en aza indirir. Bunun yerine kilerinizi sağlıklı atıştırmalıklarla doldurun ve acıktığınızda onlara ne kadar zahmetsizce ulaştığınızı izleyin.
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Mentus, "Evde abur cubur varsa onu yemeye direnmek zor olacaktır" diye uyarıyor. "Satın almazsanız, o zaman hiçbir ayartma olmaz. Eğer canınız çekiyorsa, en azından gidip onu almaya ve seçimlerinizi iyice düşünmeye kendinizi zorlayın."