Diyarbakırlılar, evlerinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor

AA

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, geçen ay başlatılan ve pandemi kurallarına göre yapılan kültür ve sanat etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Kısıtlamaya rağmen etkinliklerine ara vermeyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Her Ev Bir Kültür Merkezi" temasıyla şiir, tiyatro, sergi, konser ve söyleşi gibi kültür ve sanat etkinliklerini "online" olarak sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıma kararı aldı. Çalışmayla kent sakinleri evlerinde kültür ve sanat etkinliklerini takip etme imkanına kavuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayı içerisinde pandemi koşullarını dikkate alarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek söyleşiden sergiye, konserden tiyatro ve film gösterimine kadar çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Kasım ayının son haftasında kısıtlamaların artması nedeniyle yapacakları etkinlikleri iptal ettiklerini belirten Çelik, bu süreci bir fırsata çevirme adına çalışma yaptıklarını aktardı.

"Çalışmalarımızı, kültürel etkinliklerimizi nasıl Diyarbakırlıların evlerine taşırız düşüncesiyle kafa yorduk." diyen Çelik, "Her Ev Bir Kültür Merkezi" sloganıyla kültür takvimi ortaya çıkardıklarını aktardı.

- "Çalışmalarımız artarak devam edecek"

Resim sergisi, kültür, sanat ve sinema gibi alanlarda söyleşi, tiyatro, konser, şiir ve müzik dinletisi gibi birçok etkinliği online olarak yaptıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlılar pandemi kısıtlaması nedeniyle kültür merkezlerimizdeki kültürel etkinliklerimize katılamayacaklar ama biz tüm kültürel etkinliklerimizi onların evine getirmiş olduk. Diyarbakır'daki her evin bir kültür merkezi olmasını hedefliyoruz. Sergilerimiz, konserlerimiz, söyleşilerimiz ve tiyatro oyunlarımız sosyal medya hesaplarımızdan seyircilerle buluşuyor."

Etkinliklerin online olmasının bazı avantajları olduğuna dikkati çeken Çelik, kısıtlama nedeniyle bazı önemli kişileri Diyarbakır'a getirme imkanı olmadığını, online imkanlarla çeşitli illerden Diyarbakırlılara hitap edecek etkinlikler düzenleme imkanına sahip olduklarını dile getirdi. Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Etkinliklerimizde vatandaşlarımızdan çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Etkinliklerin artarak devam etmesini istiyorlar. Örneğin Kent Meydanı'nda 'Küçede sanat var' etkinliğimizi Twitter hesabımızdan canlı yayınladık. İstanbul ve çeşitli illerden izleyen vatandaşlarımız oldu. Bize tebriklerini ilettiler. Çalışmalarımız artarak devam edecek."

- Dengbejler de izleyiciyle buluşacak

Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çelik, daha önce dengbejliğin yaşatılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince tarihi bir evin dönüştürüldüğü "Dengbej Evi"ni yeniden faaliyete açtıklarını anımsattı. Yaptıkları bu çalışmanın oldukça rağbet gördüğünü bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kasım ayındaki kısıtlama uygulamasından sonra dengbejseverlerin dengbejlerden uzak kalmaması için kısıtlamayı fırsata çevirerek online dengbej konserleri yapacağız. Dengbejleri Diyarbakırlılarla buluşturacağız. Dengbej divanlarının ilkini bu ayın 19'unda saat 16.00'da kısıtlamanın olduğu saatte yapacağız. Konserlerimiz bundan sonraki aylarda da devam edecek. Her ay farklı bir dengbej divanı yayınlamayı planlıyoruz. Dengbej konserleri ile vatandaşlara Diyarbakır görsel ziyafeti sunmuş olacağız. Diyarbakır'ın farklı mekanlarında çektiğimiz görüntüleri dengbej konserleri vasıtasıyla vatandaşların beğenisine sunacağız."