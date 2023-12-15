Diyarbakırlı usta çikolatayla çiğ köfte yoğuruyor

Çok sayıda denemenin ardından istediği kıvam ve aromaya ulaştığını anlatan Yakut, "Her tattıklarında insanlar beğeniyor, içerisinde ne olduğunu soruyorlardı. Patent aşamasında olduğum için söylememiştim. 2022'de patenti aldıktan sonra çikolata ile yaptığımı söyleyince herkes çok şaşırmıştı" dedi.