Diyarbakırlı üretici uydudan kontrol edilen traktörle tarlasını işliyor

AA

Dünyanın en prestijli kalkınma hamlelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sayesinde bereketli toprakların suya kavuşturulmasıyla refah seviyesi yükselen yöre çiftçisi, artık üretimini modern yöntemlerle gerçekleştiriyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 bin dönümlük arazide mısır ve pamuk üretimi yapan Sebahattin Karabulut, traktörüne, direksiyona geçmeden tarlayı sürme, ekim, ilaçlama ve gübreleme süreçlerini de insansız şekilde tamamlama olanağı sunan sistem monte etti.

Uydu üzerinden aldığı sinyal ile şoförsüz olarak hareket eden traktörle hem iş gücünden tasarruf eden hem de milimetrik hesaplarla arazisinde ekim yapma imkanına kavuşan Karabulut, bu sayede daha fazla ürün hasat ediyor.

- "Biz durursak sofralar boş kalır"

Karabulut, AA muhabirine, arazisinde modern teknikle mısır ve pamuk yetiştirdiğini söyledi.

2005 yılında damla sulama ile tasarruflu ve çevre dostu sulama modeline geçtiklerini aktaran Karabulut, "Son olarak traktörlerimize uydu sistemi taktırdık. Daha çok kazanırsak daha modern teknikleri uygularız." dedi.

Uydu sisteminin sürümde hatların düzgün çekilmesiyle gübreleme ve ilaçlamada büyük fayda sağladığını aktaran Karabulut, "Direksiyonu bırakıyorsun traktör kendiliğinden tarlada gidip, geliyor. Sıra başında traktörü döndürüyorsun. Biz durursak sofralar boş kalır. 24 saat çalışmamız lazım" diye konuştu.

- "Ekim yapılmayan bir karış alan kalmadı"

Bismil Tarım ve Orman Müdürü Remzi Çekiç de ilçenin çok verimli geniş arazilere sahip olduğunu söyledi.

Yılda iki ürün almak suretiyle ülke ekonomisine katkı sunulduğunu dile getiren Çekiç, "Çiftçimiz üretim modellerinde yeniliğe açık. Toprak altından damla sulama yapıyor. Gelişen teknolojiyi kaliteli üretim için kullanıyor. Hatta akıllı traktör sistemini kullanan üreticilerimiz var. Bismil adeta tarımsal SİT alanı ilan edilmiş halde. Ekim yapılmayan bir karış alan kalmadı." ifadelerini kullandı

Sebahattin Karabulut,

Traktöre bağlı bir bilgisayar sistemi sayesinde çiftçiler direksiyona geçmeden tarlalarını sürebilirken, ekim, ilaçlama ve gübreleme süreçlerini de insansız şekilde tamamlama olanağı sunuyor.



