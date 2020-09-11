Diyarbakırlı kitapseverler, özlem duydukları yeni kütüphaneye kavuştu

AA

Diyarbakır'da 1954 yılında hizmete giren İl Halk Kütüphanesi, 1978'e kadar merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin doğu maksuresinde hizmet verdi. Daha sonra merkez Yenişehir ilçesinde yapılan binada hizmet sunan kütüphane, kentin büyümesi ve kitapseverlerin yoğun ilgisi dolayısıyla yetersiz kaldı.

Kapasitenin yetersiz olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayapınar Belediyesi arasında imzalanan protokolle İl Halk Kütüphanesi ile Bebek ve Çocuk Kütüphanesi için merkez Kayapınar ilçesinde Mahabat Bulvarı'nda 10 bin metrekarelik alanda yeni hizmet binası yapıldı.

Üç katlı modern bir bina olarak inşa edilen Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi 60 bin kitap kapasitesiyle kitapseverlerin hizmetine girdi. 90 bin üyesiyle TÜİK'in 2016 verilerine göre, Türkiye'de en fazla üyesi bulunan Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 60 bin kitap, süreli yayınları, internet erişimi, engelsiz kütüphane, cep sineması ve atölye mekanlarıyla yeni yerinde daha kaliteli hizmet sunuyor.

İlerleyen günlerde İl Halk Kütüphanesi'nin yanında, hazırlıkları süren Türkiye'nin beşinci Bebek ve Çocuk Kütüphanesi de tamamlanarak hizmete girecek.

- "7 gün 24 saat açık olmasını istiyoruz"

Kütüphaneden yararlanan Şevval Kaymak, AA muhabirine, lisans mezunu olduğunu, hazırlandığı sınav için her gün kütüphaneye geldiğini belirterek, yeni binayı beğendiğini söyledi.

"Uzun süredir buranın açılmasını bekliyordum. Diyarbakır için ihtiyaç olan bir kütüphaneydi. Akıllı kütüphane olarak biliniyor. Donanımı çok güzel. Keşke kapasitesi biraz daha yüksek olsaydı." diyen Kaymak, kitaplara erişimin rahat olduğunu kaydetti.

Yeni binada hem personellerin yaklaşımı hem de ortamın rahatlığından memnun kaldığını bildiren Kaymak, öğrencilerin kütüphaneye hem araştırma yapmak hem de ders çalışmak için geldiğini aktardı.

Kaymak, "Pandemiden dolayı mesai saatlerinde biraz kısıtlama var. Türkiye'nin her yerinde bu kısıtlama uygulanıyor. Ancak, buranın 7 gün 24 saat açık olmasını istiyoruz. Böyle bir talebimiz var." diye konuştu.

- "Kütüphaneye gelen birinin rahatlığı için her şey düşünülmüş"

Ramazan Erkut ise kütüphanenin açıldığını duyunca çok mutlu olduğunu anlatarak, herkesin memnun olduğu bir kütüphane ortamında bulunduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'da kütüphanelere yoğun ilgi olduğunu, bazen kütüphaneye girmek için uzun kuyruk olduğunu aktaran Erkut, şöyle devam etti:

"Bu kütüphane çok güzel ama bunun bile yetersiz olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır'a daha fazla kütüphane yapılmasını istiyoruz. Kütüphane en güzel yatırımlardan biri. Kütüphanenin içerisi çok güzel. Çok iyi dizayn edilmiş. Kütüphaneye gelen birinin rahatlığı için her şey düşünülmüş. Yeteri kadar da kitap var."

- "Etkinlik olanağı çok fazla"

Fırat Yazmaz da üniversite sınavına hazırladığını, ortamı çok güzel olduğu için kütüphanede çalışmayı tercih ettiğini belirtti.

Kütüphaneyi çok beğendiğini, kendisi gibi gençler için kütüphanenin çok iyi bir ortam olduğunu anlatan Yazmaz, "Kütüphane ortamı çok sessiz. Kimi ders çalışmak kimi de kitap okumak için geliyor. Etkinlik olanağı çok fazla. Kütüphaneye gelenlerin tümü maske takıyor ve sosyal mesafeye dikkat ediyor." ifadelerini kullandı.