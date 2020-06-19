Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, kadın, erkek ve çocuklar için kişiye özel maskeler tasarlamanın yanı sıra özel günler için de maskelerle takım olacak gelin tacı, çanta, ayakkabı ve şal üretiyor."Sen hayal et biz tasarlarız" sloganıyla yola çıkan kadınlar, gelen siparişlere göre çalışıyor.Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, bünyelerinde bulunan atölyelerde geleneksel el sanatlarını özlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.Yeni koronavirüs sürecinde üretimlerini hiç durdurmadıklarını ifade eden Adıgüzel, "İlk etapta ihtiyacı karşılamak için cerrahi maske, tulum ve çocuklar için maske ürettik. Biz bunları daha yenilikçi yaklaşımlar katarak geliştirdik. Kişiye özel, bir gezmeye, partiye, düğüne, akşam yemeğine bile giderken takabileceğiniz çok şık maskeler var elimizde." dedi.- Kişiye özel üretimAmaçlarının yaşanan süreçte maskeleri takan kişilerin sıkılmamalarını sağlamak olduğunu anlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:"Gelinlerimizi düşündük fakat düğüne giden sadece gelinlerimiz değil. Aynı zamanda konuklarımızı, çocuk ve erkekleri de düşündük. Gelin ve damat kadar şık olup eğlenmelerini istedik. Yani kişinin kendi istediği tasarım varsa arkadaşlarımız kişiye özel çalışarak yapabiliyor. Yani maskeye nakış, tel kırma, Maraş işi, hesap işi yaptık. El sanatları atölyemiz koza çalışmasıyla, boncuk işlemesiyle maskeler üretti. Sadece maskeyle sınırlı kalmadık. Kadınların aksesuarı sadece maskeden ibaret olmasın dedik. Çantasını, yelpazesini, fularını da düşünerek tasarımlar yaptık."Piyasadan daha düşük fiyatlara üretim yaptıklarını ve esas amaçlarının halka ulaşmak olduğunu aktaran Adıgüzel, kurumun sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları üzerinden sipariş aldıklarını bildirdi.- "Koronavirüs süreci çalışmalarımıza yön verdi"Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Naciye Çelik de "Dünyayı saran yeni tip koronavirüs süreci bizleri de etkiledi ve çalışmalarımıza yön verdi. Bundan 6 ay önce hayatımızda maske yoktu. İhtiyaç doğrultusunda ürünler çıkarmak bizim en temel vizyonumuzdan biri. Maskeyi hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla tasarım ekibimiz bir araya gelerek çalışma başlattık." diyerek, kişinin yaşına, cinsiyetine, gideceği yere uygun maskeler tasarladıklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!