06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da daha önce hasta, yaşlı ve bedensel engellilerin evlerine giderek saç traşlarını ücret almadan yapan 19 yaşındaki genç berber Resul Yılmaz, şimdi ise şehrin sokaklarını karış karış gezerek maddi imkanı olmayan çocukların bayram traşlarını yapıyor. Resul Yılmaz'ın hedefi ise bayram süresine kadar bin çocuğun saç traşını gerçekleştirmek.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre Resul Yılmaz, izinli günlerinde Diyarbakır sokaklarını, özellikle Sur ilçesinde mağdur ve yetim çocukların saç traşlarını yapıp onları bayrama hazır bir hale getirmeye çalışıyor. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bu uygulamayı başlattığını belirten Yılmaz, "çocukluk yıllarımda bayram geldiği zaman maddi durumum olmadığı için berbere gidip de traş olamazdım. Ailesinin durumu iyi olan arkadaşlarım traş olurdu da onlara hep hayranlıkla bakardım. O günlerin anısına üç yıldan bu yana Diyarbakır sokaklarını gezerek durumu elverişsiz olan çocukların saç traşlarını ücretsiz bir şekilde yapıyorum" dedi.
İzinli olduğu bir gününü çocuklara adadığını belirten Yılmaz, "üç günlük dünyada yaşıyoruz, hiç kimsenin garantisi yok o yüzden ben de imkanlar dahilinde daha çok çocuğa ulaşmaya gayret edeceğim. Bizim ailede çalışan tek çocuk benim, babamda çalışmıyor, o yüzden maddi sıkıntıdan berbere bile gidememenin nasıl bir duygu olduğunu en iyi ben biliyorum" diye konuştu.
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