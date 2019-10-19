Kızını bulmak için 6 yıldır mücadele veriyor

19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getiren kadın teröristin annesi Hatice Aydemir, terör örgütü PKK'nın kandırdığı kızını bulabilmek için 6 yıl mücadele verdiğini belirterek "Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden ve çocuklarından hiç vazgeçmesinler. Bu çocuklar da hiçbir zaman devletten korkmasınlar. Gelip teslim olsunlar, devlet onlara yardımcı olur." dedi.
AA muhabirini açıklama yapan Aydemir, üniversite öğrencisi kızı Filiz Aydemir'in 2013 yılında nevruz kutlaması bahanesiyle HDP'liler tarafından Diyarbakır'a götürüldüğünü, bir daha haber alamadığı kızının terör örgütüne teslim edildiğini öğrendiğini, kızının 25 Eylül'de Lice'de terör örgütüne yönelik operasyonda öldüğünü anlattı.
Kızını terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadele verdiğini ancak başarılı olamadığını, dönemin HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık'tan da yardım istediğini anlatan Aydemir, "Ona, 'Sayın vekilim, benim kızımdan 25 gündür haber yok. Diyarbakır'daymış, partiye gitmiş bana yardımcı olun, dağa çıkmasın, gelsin Meclis'te senin yanında çalışsın, başka bir iş yapsın yeter ki dağa çıkmasın.' dedim. Yalvardım, ağladım. Bana 'Sen neden ağlıyorsun, bununla gurur duymalısın, kızın böyle bir şey yapmışsa sen neden ağlayıp üzülüyorsun? Benim elimden bir şey gelmiyor, ben bir şey yapamam.' yanıtını verdi." dedi.
"HDP'NİN YAKASINI BIRAKMASINLAR"
Aydemir, kızını bulmak için yaklaşık 20 kez Diyarbakır'a gittiğini, sokakta yattığını, aç kaldığını ancak hiçbir iz bulamadığını ifade ederek bu süreçte kimsenin kendisine yardımcı olmadığını, duruma razı olmasını istediklerini aktardı.
Kızının dağa götürülmesinin arkasında HDP'nin olduğunu savunan Aydemir, "HDP'nin de yakasını bırakmasınlar, herkesten haberleri var. 'Bilmiyoruz, haberim yok' diyorlar ama yalan söylüyorlar. Milletvekillerinden ilçe başkanlarına kadar herkesin bu çocuklardan haberi var. Yalan söyleyip çocukları ve milleti kandırıyorlar." diye konuştu.
"HEP DUA EDİYORUM, DEVLETE BİR ZARAR VERMEMİŞ DİYE"
Hatice Aydemir, 2014 yılında kızı için Diyarbakır'da eyleme katıldığını, bu sırada Selahattin Demirtaş ile de görüştüğünü anlatarak "Sözde bize ağladı, üzüldü. Biz de ona inandık, akşam televizyonu izlediğimizde haberlerde Selahattin Demirtaş 'Bunların hepsi paralı aile, hiçbirinin dağda çocuğu yok.' dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Biz ona güvenmiştik." dedi.
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturan annelerin mücadelesini gönülden desteklediğini vurgulayan Aydemir, şunları söyledi:
"Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden ve çocuklarından hiç vazgeçmesinler. Bu çocuklar da hiçbir zaman devletten korkmasınlar. Gelip teslim olsunlar, devlet onlara yardımcı olur. Devlet kimsenin düşmanı değil. Bu devletten kimse korkmasın, kimse devleti suçlamasın. Bizim evladımız öldü, ama devletin canı sağ olsun. Devlet ölü de olsa bana getirdi teslim etti. Artık içim rahat, ben sağ olmasını istiyordum, olmadı. Ölü olsun çünkü ben şimdi biliyorum nerede, dışarıda değil, kimse ona hakaret etmiyor. Hep dua ediyorum devlete bir zarar vermemiş diye, vermediğini söylediler."
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