AA

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre 12 kişilik daimi ve 10 kişilik gönüllü ekiple sürdürülen kazıda Roma dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları tespit edildi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, yaptığı açıklamada, 2020 kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"YÖNETİCİLER SARAYIN ALTINDAKİ MEZAR ODALARINDA GÖMÜLMÜŞ"

Yıldız, yeni tip koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir ekiple çalışma yaptıklarını ifade ederek, kazı çalışmalarında birbirinden farklı verilerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Kazılarda 1800 yıllık olduğu değerlendirilen su kanalları ve kalorifer sisteminin tespit edildiğini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yılki çalışmalarda Artuklu Sarayı'nın Roma Sarayı üzerinde inşa edildiği netleşti. Artuklu döneminde Roma saraylarının bazı mekanları olduğu gibi kullanılmış bazı mekanları ise yeniden inşa edilmiştir. Bu mekanlardan birinde Artuklu'nun zemin kodundan yaklaşık olarak 1,5 metre derinlikte, Roma sarayının zemin kodundan bir metre daha aşağıda mezar odası tespit edildi. Taş sandukaların bulunduğu mezar odası Roma dönemine ait ve yaklaşık 1700 yıllık mezarlar. Muhtemelen burada görev yapan yöneticiler sarayın altındaki mezar odasına gömülmüşler."

8 MEZAR BULUNDU

Yıldız, çalışmalar devam ettikçe taş sanduka mezarlara tekrar rastlanılabileceğini dile getirerek, bulunan mezarların yerinde korunacağını aktardı.

"Roma'nın Pagan döneminde yani Geç Roma dönemi dediğimiz milattan sonra 3'üncü yüzyılda sarayın altında bu mezar odalarının yapıldığını ve mezar odalarına buranın yöneticilerinin gömüldüğünü söyleyebiliriz. Şu ana kadar 2 nolu mekanda 3 mezar ortaya çıkarıldı ve içinde kemik ve iskeletler var. 5 nolu mekanda ise 5 mezar tespit edildi." diyen Yıldız, çalışmalar derinleştikçe Roma dönemine ait sarayın altındaki mezar odalarında kalıntıların bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kemiklerin büyük çoğunluğunun yerinde korunacağını ancak antropologların üzerinde çalışma yapabilmesi için ve analize gönderilmesi için numuneler aldıklarını kaydeden Yıldız, taş sanduka mezarların ise korunacağını ifade etti.

Prof. Dr. İrfan Yıldız, kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İşkur İl Müdürlüğü, Sur Kaymakamlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının destek verdiğini, desteğin artması halinde Amida Höyük Artuklu Sarayı'nda çok daha ilginç verilere ulaşılarak, alanın bir an önce turizme açılacağını belirtti.