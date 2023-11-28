Diyarbakır´da, Umut Çakmak cinayetiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'daki olay 24 Kasım'da, Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi´nde meydana geldi. Dicle Nehri kenarında ağaçlık ve çalılıkların arasında bir kişinin elbiseleri çıkarılmış şekilde yerde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, yerde yatan kişinin 4 yerinden silahla vurulduğunu, bir yerinden bıçaklandığını, vücudunun bazı bölgelerinde de kesiklerin olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, cansız bedeni bulunan kişinin Kooperatif mezrasında yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Umut Çakmak olduğu belirlendi.

Kendisine ait minibüsle yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenilen Çakmak´ın 22 Kasım´da evden ayrıldığı, ailesinin bir gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Çakmak´ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Kooperatif Yukarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

ALACAK-VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, İl ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmada, bölgede bulunan tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden tespit edilen M.E. il kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen İ.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, olay yerinde götürülerek keşif yapıldı. Olayda kullanılan kalaşnikof da, Dicle Nehri kıyısında aranarak bulundu. Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği öğrenilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.