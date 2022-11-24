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Diyarbakır´da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı

Diyarbakır´da taziye dönüşünde içerisinde çarşı mahalle bekçileri ve polislerin olduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 güvenlik görevlisi yaralandı

Giriş: 24.11.2022 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır´da taziye dönüşü polisleri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
Taziye dönüşü polis otobüsü devrildi: 11 yaralı
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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Dar Köprü Mevkisinde meydana geldi.

Taziye nedeniyle aralarında çarşı mahalle bekçileri ile polislerin olduğu 11 güvenlik görevlisi otobüsle kent merkezine gitti.

Buradaki törene katılan 11 güvenlik görevlisi, ilçeye dönmek üzere plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsle yola çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 güvenlik görevlisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ilçeye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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