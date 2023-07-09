Diyarbakır’da su seviyesi yükselince Dicle Nehri’nde mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yaptıkları sırada nehrin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 16 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hantepe Mahallesi’nde gezmeye giden bir grup, piknik yaptıkları Dicle Nehri kıyısında su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 16 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık, Yenişehir itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 5’i çocuk 16 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.