05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır’da, son 3 pazar gününde de kadın cinayetleri yaşandı. Avukat, polis ve ev hanımının hayatını kaybettiği olaylardan ikisinde cani kocalar, eşlerini çocuklarının gözleri önünde katletti.
İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’da Ramazan ayının son 3 haftasında 3 kadın cinayeti yaşandı. İlk olay 19 Mayıs’ta yaşandı. 19 Mayıs 2019 Pazar günü çocuklarının bir etkinliğinden dönen avukat Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I. araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden doktor şeşi Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından çocuklarını eve bırakan cani koca polis ekiplerine teslim oldu. Cani koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MESLEKTAŞI OLAN KIZ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI
İkinci olay da 26 Mayıs 2019 Pazar günü yaşandı. İddiaya göre, Muharrem Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan Merve Ünal ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden Muharrem Y., belirten çıkardığı tabanca ile meslektaşı olan kız arkadaşı Merve Ünal’ın göğsüne ateş edip öldürdü.
Zanlı Muharrem Y., olayın ardından teslim oldu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADIĞI EŞİNİ BIRAKIP KAÇTI
Üçüncü olay da 2 Haziran 2019 Pazar günü meydana geldi. Yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül G. ve Recep G. çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep G. eşiyle kavga etmeye başladı. Olayı gören bir kamyon şoförü müdahale edince Recep G., eşi olduğunu ve tartışmanın kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek kamyon şoförünün gitmesini istedi. Olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförünün durumu jandarmaya haber vermesi sonucu bölgeye gelen jandarma ekipleri tahlisiz kadının cesedine ulaştı.
Eşiyle tartışan Recep G.’nin çocukları önünde eşi Aygül G.’yi bıçaklayarak öldürdüğü ve eşinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerini inceledikten sonra tahlisiz kadının cenazesini Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından yapılan çalışmalarda cani koca, Diyarbakır’da saklandığı bir evde yakalandı. Recep G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!