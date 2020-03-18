Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan bir AVM önünde yaşandı.

Husumetli oldukları aileye saldırı yapılacağı haberini alan Diyarbakır polisi, aracı durdurmaya çalıştığı esnada araç içerisinde ateş açılınca polis de ateş ile karşılık verdi.

Polis aracın lastiklerine ateş edip aracı durmaya çalıştıkları esnada, araç içerisinde bulunanlar hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar.

Polis kısa süre içerisinde zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.