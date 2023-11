Diyarbakır’da kamyonet ile pikap çarpıştı: 7 yaralı

REKLAM advertisement1

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Güçlü köyü mevkiinde 54 DZ 923 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilmeyen pikap çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar şoför A.G. (56), şoför S.O. (36), A.M. (71), D.O. (12), C.Y.O (2), S.O. (30) ve A.O. (6) ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.