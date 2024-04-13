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        Haberler Gündem Diyarbakır’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Güncel haberler

        Diyarbakır’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 01:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 01:39
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        İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar kemal caddesinde meydana geldi.

        İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Osman B. ile Yakup K., bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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