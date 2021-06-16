Akpınar Mahallesi'ndeki bir briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz (29),temizlik yaptığı sırada harç karma makinesinin içine düştü.

Makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nesih Cengiz'in cenazesi, Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.