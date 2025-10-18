Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Diyarbakır’da 11 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        Diyarbakır’da 11 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 11 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koca bina kağıt gibi devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan 11 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’ndeki 11 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

        Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Habertürk Anasayfa