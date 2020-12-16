Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0221 plakalı yolcu minibüsü, Yenihal Köprülü Kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yoldan ana yola devrildi.Kazada, sürücü Malkoç ile 6 yolcu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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