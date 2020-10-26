Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemiyle Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği konusunda bilgilerin iletildiği bildirildi.

"Uygulanan yöntem kesinlikle bir dolandırıcılık, uygulayanlar ise dolandırıcılardır." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan benzer taleplerle karşılaşmaları halinde durumu emniyet birimlerine hızla bildirmelerinin beklendiği kaydedildi.