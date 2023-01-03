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Diyarbakır Valiliği, 'polis şiddeti' iddiası hakkında soruşturma başlattı

Diyarbakır Valiliği, gözaltı sırasında bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye yönelik orantısız güç kullandıkları iddia edilen 2 kolluk görevlisinin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Giriş: 03.01.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
Diyarbakır Valiliği'nden 'polis şiddeti' iddiasına soruşturma
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AA

Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 personelin açığa alındığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Valilik, Diyarbakır'da şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında "Narko Alan" uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır."

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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