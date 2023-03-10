TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır müstakil ve hisseli arsa kura çekilişleri 9 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte Diyarbakır TOKİ canlı yayın izleme ekranı