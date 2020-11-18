Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesinin Köşkler Mahallesi'ndeki tarihi surlara yapışık kaçak yapıların yıkımı için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.Çalışma kapsamında ilk etapta surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki kamulaştırılan 41 yapı yıkıldı.Aynı mahallede ikinci etap çalışmaları doğrultusunda kamulaştırılan 29 yapı için yıkım işlemi başlatıldı.Çalışmalar tamamlandığında Ben-u Sen Vadisi olarak adlandırılan bölge, kaçak yapılardan arındırılarak Hevsel Bahçelerine kadar uzanan "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor.
- "Yıktığımız evlerin bir kısmı dış sur temellerini kullanmış"
Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarıyla ilgili incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Surları ile ilgili son dönemde farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Urfakapı'dan Yedikardeş burcuna kadar olan bölgede büyük bir restorasyon çalışması olduğunu belirten Karaloğlu, bir taraftan da surların, bitişik olarak zaman içerisinde yapılan çarpık yapılardan arındırılarak ihtişamının ortaya çıkarılması ile ilgili kamulaştırma çalışması sürdürdüklerini ifade etti.Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Birinci etapta Benusen Mahallesi'nde 41 yapının kamulaştırılması ve temizlenmesi çalışmaları tamamlandı. O çalışmadan sonra gördük ki; surlarda çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, nişler var. Şimdi bulunduğumuz mahallede ikinci etap kamulaştırma çalışmalarına başladık. Burada da yine 29 binanın kamulaştırması tamamlandı, yıkımına başlandı. Diyarbakır Surlarında da diğer şehir surlarında olduğu gibi bir iç, bir de dış sur var. Bizim dış surlar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Burada dış surun temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmı ev temeli olarak dış sur temellerini kullanmış."
Diyarbakırlıların kendilerinden kentin en önemli kültürel varlığı olan surların korunması ve ihyası ile ilgili çalışma talep ettiğini aktaran Karaloğlu, bu talebi de dikkate alarak çok önemli mesafeler kat ettiklerini bildirdi.
Karaloğlu, ikinci etap kamulaştırmanın finansal kaynağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının karşıladığına işaret ederek, Diyarbakır halkı adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.
İmkanlar çerçevesinde bölgenin tamamını kamulaştırarak, surların ihtişamının ortaya çıkmasını arzu ettiklerini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Evler zaman içerisinde surlara yapışık olarak inşa edilmiş. Bunları temizleyip daha sonra surlarla ilgili restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımızda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan bu yapıyı inşallah gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olacağız. Surun dışından kesintisiz olarak insanların yürüyerek seyahat etmesini arzu ediyoruz. Millet Bahçesine kadar kesintisiz yürüyebilmeyi sağlayacak kamulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarımız olacak. Kaynak buldukça bu çalışmalara devam edeceğiz. Önceliğimiz surlara bitişik olarak yapılmış ve zarar veren yapıları yıkıp, oradan taşlarını ayıklayıp, tekrar surların restorasyonunda kullanmak."
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