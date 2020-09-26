Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak

AA

Merkez Sur ilçesinde bulunan, UNESCO tarafından 2015 yılında dünya kültür mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının restorasyonu için geçen ay başlatılan çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca sağlanan ödeneklerle 2019'da hazırlanan burçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve raporlarının Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulunca onaylanmasının ardından başlatılan çalışmalarda 42 dış kale burcu, 19 iç kale burcu olmak üzere 61 burcun röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Bölge Kurulundan onay alındı.37 burç için de restorasyon projeleri hazırlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, en nitelikli anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restorasyonuna 10 Ağustos'ta başlandı.Surların etrafındaki 41 kaçak yapının yıkımı geçen hafta tamamlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kenti ziyaretinde diğer kaçak yapıların da vatandaş mağdur edilmeksizin mülkiyetin değerine göre kamulaştırma yapılması için 5 milyon liralık hibeyi TOKİ'nin Büyükşehir Belediyesine vereceğini açıklaması ile çalışmalar hız kazandı.

Surların restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için 500 günlük takvim işlerken, yürütülen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan danışma kurulu tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Burçların fonksiyonlandırılarak korunması için surların etrafında ve içinde festivaller, spor organizasyonları ve kültürel etkinlikler düzenlenerek, bu görkemli dünya mirasının yerli ve yabancı ziyaretçiler ile turizme hizmet etmesi hedefleniyor.- 101 burcun tamamını elden geçirerek, Dünya Miras Listesi'ne yakışır hale getireceğiz"Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin, Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 18 eserden biri olduğunu söyledi.

Surların temizliği, restorasyonu ve çevresinin kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüklerini belirten Karaloğlu, 10 Ağustos'ta başlatılan restorasyon çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğünü ifade etti.Karaloğlu, İçkale'de bulunan burçlar ve surların restorasyonu için ekim ayında ihale yapacaklarını dile getirerek, bu restorasyonla İçkale'deki tüm surlar ve burçlar için ihalenin tamamlamış olacağını aktardı.

Surların etrafındaki 41 kaçak yapının geçen hafta yıkıldığını, diğer kaçak yapıların da kamulaştırılarak yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 5 milyon liralık kaynak aktarma sözü verdiğini hatırlatan Karaloğlu, "Ben-u Sen Mahallesi'nde yıktığımız alanın devamındaki kaçak yapılarla ilgili de kamulaştırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Böylelikle Diyarbakır'ın 5 bin 200 metre uzunluğundaki, iç kale ve dış kaledeki 101 burcun tamamını elden geçirerek, etrafı temizlenmiş, yürüyüş yolları, yeşil alanlarıyla gerçekten Dünya Miras Listesi'ne yakışır hale getireceğiz. Bu değerli kültür varlığını gelecek kuşaklara aktarmış olacağız." diye konuştu.

- "Diyarbakır'da yeni bir hikaye yazmamız lazım"

Diyarbakır'ın Anadolu coğrafyasında en önemli ve kadim şehirlerden biri olduğuna işaret eden Karaloğlu, kentin çok sayıda tarihi ve kültürel varlığı barındırdığını kaydetti."El birliğiyle öncelikle siz değerli basın mensuplarımızın desteğiyle Diyarbakır'da yeni bir hikaye yazmamız lazım. Diyarbakır bu yeni hikayeyi hak ediyor." diyen Karaloğlu, yalnızca Diyarbakır'ın değil, bölge turizmini hareketlendirmek için Kültür Bakanlığı, Türkiye Tanıtım Ajansı, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla "Mezopotamya Kültür Rotası" üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

- "Huzur ortamı turizmi hareketlendirmek için bize büyük bir fırsat veriyor"

Karaloğlu, Diyarbakır'da yapacakları büyük bir tanıtım toplantısıyla bu çalışmayı Türkiye gündemine de taşımak istediklerini dile getirerek, "Artık bölgedeki huzur ortamı bölgenin turizmini hareketlendirmek için bize büyük bir fırsat veriyor. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa iş birliği yaparak, bir sinerji oluşturarak, bölgenin turizmini, turizmden bölge halkının gelirini artıracak, ekonomiyi tabana yayacak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.