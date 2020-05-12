Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorusu 16 Mayıs'ta başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek 4 günlük sokağa çıkma yasağı için araştırılıyor. İlk başta 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplam 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasakları, normalleşme adımları kapsamında 15'e düşürüldü. Peki Diyarbakır sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller içerisinde mi?

DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." dedi. Ancak seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı illerde sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmıyor. Dolayısıyla bu dört günlük kısıtlama 15 ili kapsayacak. Diyarbakır da seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı yani sokağa çıkma yasağının olmayacağı iller arasında yer alıyor.

KISITLAMANIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.

KISITLAMANIN SONA ERDİĞİ İLLER

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla