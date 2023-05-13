Diyarbakır 2023 seçim sonuçları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Diyarbakır Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Diyarbakır Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

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DİYARBAKIR'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?



YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

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