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Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2022 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' için eleman yetiştirenleri tespit edip harekete geçti.

Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyal ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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