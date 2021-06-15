Diyarbakır merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'la irtibat ve iltisaklı şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır, Bursa, Muğla ve Malatya'da haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 zanlının yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 17'si gözaltına alındı, 2'sinin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, şarjör, çok sayıda dijital materyal ve toplatılma kararı bulunan kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.